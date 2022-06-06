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Тысячи жителей Октябрьского района остались без воды. Об этом сообщает в ООО «КВС».

Сегодня, 6 июня, дляя проведения ремонта городском водопроводе по адресу: ул. Б. Садовая, 137, ограничена подача холодной воды абонентам улиц Октябрьского района

12-я линия;

1-й пр. Клочкова;

1-й, 2-й, 3-й Детские пр.;

1-я и 2-я Детские;

2-й Комсомольский пр.;

2-я Садовая (от ул. Политехническая до ул. Моховая);

3-й Комсомольский пр. (от ул. Миротворцева до ул. К. Маркса);

4-й Комсомольский пр. (от ул. Миротворцева до ул. Арбатская);

4-я Поперечная; Клиническая (дома №№2/6, 3, 6, 8/18, 20/24);

Вяземская (от ул. Миротворцева до ул. Лысогорская);

К. Маркса;

Каляевская;

Клочкова (от ул. Политехническая до Литейного пр.);

Котельная;

Литейный пр.;

Механический пр.;

Миротворцева;

Новосамарский пр.;

Новоузенская (дома №№162, 166/168, 166/168а, 180а, 147, 149, 151, 155/163);

Шелковичная (дома №№149, 151, 155/161; ЖК «Царицынский»).

Вернуть воду коммунальщики обещают к 20:00.

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