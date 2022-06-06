Фото из социальных сетей

В Энгельсе иномарка снесла опору ЛЭП. Об этом стало известно из социальных сетей.

Сегодня утром, в районе 6 утра, 6 июня, в Энгельсе произошло еще одно ДТП. Авария случилась на улице Калинина. На мокрой дороге автомобиль BMW протаранил опору ЛЭП, столб вырвало из земли. Автомобиль серьезно пострадал, а по предварительным данным, водителю госпитализация не потребовалась.

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