Фото: Архив КП
Жителей Саратовской области ждут три дня выходных. Об этом сообщает министерство труда и социальной защиты Саратовской области.
12 июня отмечается День России, который в этом году выпадает на воскресение. Согласно Трудовому кодексу, если нерабочий и рабочий дни совпадают, выходной переносится на следующий за праздником рабочий день.
В этом году работающие на пятидневке отдохнут 11, 12 и 13 июня. А те, кто трудится шесть дней в неделю, останутся дома 12 и 13 июня, а суббота будет сокращенной на час.
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