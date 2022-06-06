Пенсионер едва успел покинуть горящий дом в Петровске

Пожар в Петровске

Сегодня рано утром, 6 июня, в Петровске загорелся деревянный дом 87-летнего мужчины. Об этом сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.

Сообщение о пожаре поступило в 5:25. Горел частный деревянный дом на Набережной. У него загорелась крыша. Горели также вещи в комнате на общей площади 84 квадратных метра.

Дома на момент пожар находился пенсионер. Он смог самостоятельно окинуть помещение и не пострадал. Причина пожара устанавливается. На тушение выезжали два расчета.

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