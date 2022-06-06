Пенсионер едва успел покинуть горящий дом в Петровске

Пожар в Петровске
Сегодня рано утром, 6 июня, в Петровске загорелся деревянный дом 87-летнего мужчины. Об этом сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.
Сообщение о пожаре поступило в 5:25. Горел частный деревянный дом на Набережной. У него загорелась крыша. Горели также вещи в комнате на общей площади 84 квадратных метра.
Дома на момент пожар находился пенсионер. Он смог самостоятельно окинуть помещение и не пострадал. Причина пожара устанавливается. На тушение выезжали два расчета.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.