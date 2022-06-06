Фото: ГИБДД

В страшном ДТП под Красноармейском погибли два человека. Об этом сообщает региональная госавтоинспекция.

Сегодня утром, 6 июня, в 8:30, в Красноармейском районе произошла жуткая авария с участием двух иномарок. В ДТП в окрестностях села Первомайское столкнулись Mercedes-Benz и Hyundai Solaris, за рулем которого находился 34-летний водитель.

В результате аварии водитель и женщина на пассажирском сидении Mercedes скончались на месте от полученных травм, а водитель и пассажиры Hyundai, среди которых несовершеннолетний ребенок - госпитализированы в больницу. Все обстоятельства трагедии выясняются.

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