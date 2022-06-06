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Общество6 июня 2022 6:32

Михаил Исаев собирает штаб для борьбы с последствиями ливня

Наталия Калинина
Дождь в Саратове

Дождь в Саратове

Сегодня, 6 июня, глава Саратова Михаил Исаев собирает штаб для борьбы с последствиями ливня в городе.

- В Саратове подтоплены некоторые участки дорог, приостановлено движение некоторых маршрутов электротранспорта, в том числе из-за упавших деревьев.

- Поручил первому заместителю Дмитрию Алексееву собрать штаб, собрать руководителей территориальных подразделений и принять меры по ликвидации последствий ливня, - заявил Михаил Исаев.

Напомним, ранее жители Саратова пожаловались на сбои в работе общественного транспорта из-за сильного дождя.

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