Дождь в Саратове
Сегодня, 6 июня, глава Саратова Михаил Исаев собирает штаб для борьбы с последствиями ливня в городе.
- В Саратове подтоплены некоторые участки дорог, приостановлено движение некоторых маршрутов электротранспорта, в том числе из-за упавших деревьев.
- Поручил первому заместителю Дмитрию Алексееву собрать штаб, собрать руководителей территориальных подразделений и принять меры по ликвидации последствий ливня, - заявил Михаил Исаев.
Напомним, ранее жители Саратова пожаловались на сбои в работе общественного транспорта из-за сильного дождя.
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