Роман Бусаргин проводит совещание

Роман Бусаргин поручил обеспечить безопасность на «Розе Ветров». Об этом стало известно из телеграм-канала врио главы региона.

На праздник для выпускников «Роза ветров» в этом году в Саратов приедут ребята со всех районов области. Их централизованно доставят к месту проведения на автобусах, которые будут сопровождать машины ГИБДД.

Врио губернатора проговорил проучил министерству образования за каждой группой детей закрепить ответственных лиц.

По словам Бусаргина, вопросам безопасности в целом следует уделить отдельное внимание Во время концерта на Театральной площади будут дежурить сотрудники полиции и бригады скорой помощи. Для выпускников из отдаленных районов в непосредственной близости от места проведения необходимо организовать пункты размещения.

— Не менее важные организационные моменты - санитарные пункты и питьевая вода. Никаких сбоев здесь быть не должно. Комфортные условия и безопасность детей - приоритет, - заявил Бусаргин.

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