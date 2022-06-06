Отключение воды в Саратове

Сегодня, 6 июня, в Саратове без холодной воды остались три улицы. Об этом сообщает ООО «КВС».

Работы ведутся на городском водопроводе по адресу Газопромысловая, 6, в Елшанке. На время их проведения прекращено холодное водоснабжение абонентов улиц Газопромысловая, Нефтепромысловая и Операторская.

Восстановить подачу воды планируется к 20.00.

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