Из-за неисправной проводки в Хвалынске загорелся дом с верандой

Пожар в Хвалынске

Сегодня рано утром, 6 июня, в Хвалынске загорелся дом с верандой. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Саратовской области.

Сообщение о пожаре поступило в 4:45. Горел частный деревянный дом на улице Наровчатова. Горела кровля дома и веранда, площадь пожара составила 40 квадратных метров.

По предварительным данным, пожар возник из-за неисправной электропроводки, очаг находился в прихожей. На тушение выезжали две пожарные машины.

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