В Татищевском районе пожар уничтожил дом с сараем

Фото: ГУ МЧС - Саратов
Вчера, 5 июня, в Татищевском районе Саратовской области пожар уничтожил дом с сараем. Об этом сообщает ГУ МЧС региона.
Возгорание заметили в 18:31 в селе Хлебновка. На улице Луговой загорелся частный деревянный дом и сарай. Площадь пожара составила 72 квадратных метра.
В огне пострадала 49-летняя женщина. Она получила ожоги и была доставлена в Ожоговый центр. Обстоятельства случившегося устанавливаются. На тушение выезжали три экипажа.
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