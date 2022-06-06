В Татищевском районе пожар уничтожил дом с сараем

Фото: ГУ МЧС - Саратов

Вчера, 5 июня, в Татищевском районе Саратовской области пожар уничтожил дом с сараем. Об этом сообщает ГУ МЧС региона.

Возгорание заметили в 18:31 в селе Хлебновка. На улице Луговой загорелся частный деревянный дом и сарай. Площадь пожара составила 72 квадратных метра.

В огне пострадала 49-летняя женщина. Она получила ожоги и была доставлена в Ожоговый центр. Обстоятельства случившегося устанавливаются. На тушение выезжали три экипажа.

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