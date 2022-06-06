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Происшествия6 июня 2022 6:04

На трассе под Базарным Карабулаком перевернулся Ford

Сообщается о двух пострадавших пассжирах иномарки
Евгений Бадиков
Фото: ГИБДД

Фото: ГИБДД

На трассе под Базарным Карабулаком перевернулся Ford. Об этом сообщает региональная госавтоинспекция.

Вчера, 5 июня, в 15:04 в Базарно-Карабулакском районе произошло ДТП. 45-летний водитель Ford Mondeo не справился с управлением и машина слетела с трассы. Автомобиль перевернулся несколько раз и встал обратно на колеса.

В результате ДТП пострадали пассажиры иномарки - 41-летняя женщина и 19-летний парень.

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