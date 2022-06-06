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Происшествия6 июня 2022 5:54

В Энгельсе женщина на кроссовере сбила двух подростков-велосипедистов

Школьники попали в больницу
Евгений Бадиков
Фото: ГИБДД

Фото: ГИБДД

В Энгельсе женщина на кроссовере сбила двух подростков-велосипедистов. Об этом сообщает региональная госавтоинспекция.

Вчера вечером в 18:20, 5 июня, в Энгельсе произошло ДТП с участием детей. Напротив дома №2 по улице Заводской, женщина за рулем кроссовера Ssang Young сбила двух детей на велосипеде. Подросткам по двенадцать лет. Пострадавших госпитализировали с травмами в медицинское учреждение.

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