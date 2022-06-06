Фото из социальных сетей

В Саратове из-за сильного ливня машины ушли под воду и встал электротранспорт. Об этом стало известно из социальных сетей.

Вчера вечером, 5 июня, в Саратове начался сильный ливень. В социальных сетях саратовцы начали публиковать последствия дождя. Было затоплено несколько автомобилей в районе кольца ВСО. Так, затопило несколько автомобилей под путепроводом.

Кроме того, как сообщает «Саратовский Городской Электротранспорт», в Саратове встала большая часть электротранспорта.

Сегодня, 6 июня, в 8:06 прервано движение трамваев №3, 9, 10, 11. Ул. Астраханская - Советская в Мирный переулке, движение удалось восстановить на этом участке в 8:51. Встали троллейбусы №5, 5а по причине обрыва контактной сети на остановках Вишневая и пл. Ленина в 8:28. Троллейбусы маршрутов №2, 2а. встали на перекрестке Чернышевского и Волжской, оборвалась ветка на контактной сети. О сроках восстановления движения не сообщают.

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