Фото: Лиза Алерт

В Саратове ищут пропавшую пенсионерку. Об этом сообщают волонтеры «Лиза Алерт».

Вчера вечером, 5 июня, волонтеры проекта объявили о пропаже в субботу, 4 июня, 81-летней пенсионерки Мария Ивановна Макаренко. Пожилая женщина пропала в Октябрьском районе, она ушла из дома в неизвестном направлении.

Пенсионерка среднего роста - 165 сантиметров, волосы зачесывает назад, у нее карие глаза. пенсионерки худощавое телосложение, рост 165 сантиметров, карие глава. Одета пенсионерка в розовую футболку, черные спортивные штаны и черные калоши.

Всех, кто обладает информацией о пропавшей, просят сообщить по номеру 112 или телефону 89271221865.

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