фото: Иванова Наталья

Сегодня, 6 июня, Саратовскую область ждут дожди и грозы. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

В Саратове температура колеблется от +13 с утра до +21 градусов днем. Утром обещают сильный дождь, в течение дня облачно с прояснениями, прогнозируют кратковременный дождь, грозу, возможен даже град. Ветер дует северный/северо-западный со скоростью 6-11 м/с, порывы при грозе до 18 м/с.

В Саратовской области также будет облачно с прояснениями, в большинстве районов дожди, местами сильные ливни, грозы и град. Дует северный/северо-западный шквалистый ветер с отдельными порывами до 15-20 м/с. Утром будет от +11 до +16 градусов, а днем температура воздуха прогреется до +23 градусов.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.