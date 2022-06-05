фото: архив КП Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Октябрьском районе из окна девятиэтажки выпал трехлетний малыш. Об этом сегодня, 5 июня, сообщает СУ СК РФ по Саратовской области.

Сегодня днем в Октябрьском районе Саратова после падения из окна госпитализирован трехлетний мальчик. Ребенок выпал из окна квартиры на четвертом этаже в доме 11А по Вольской. Малыш получил тяжелые травмы и находится в реанимации.

СУ СКР начало доследственную проверку. Следователи выясняют, где в момент трагедии находились взрослые.

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