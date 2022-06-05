фото: Госавтоинспекция

В Заводском районе в ДТП пострадал мотоциклист. Об этом сегодня, 5 июня, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Около 15:30 у дома № 32 по улице Крымской 45-летний водитель автомобиля «Киа Рио» не поделил дорогу с 30-летним мотоциклистом на «Кавасаки».

В результате ДТП водителя мотоцикла госпитализировали с травмами.

Обстоятельства случившегося уточняются.

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