фото: Госавтоинспекция
В Заводском районе в ДТП пострадал мотоциклист. Об этом сегодня, 5 июня, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Около 15:30 у дома № 32 по улице Крымской 45-летний водитель автомобиля «Киа Рио» не поделил дорогу с 30-летним мотоциклистом на «Кавасаки».
В результате ДТП водителя мотоцикла госпитализировали с травмами.
Обстоятельства случившегося уточняются.
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