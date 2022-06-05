фото: ГИБДД по Саратову

В ДТП в Ленинском районе пострадали две юные девушки на мопеде. Об этом сегодня, 5 июня, сообщили в городской Госавтоинспекции.

В 12:50 на Московском шоссе, недалеко от пересечения с улицей Елшанской, столкнулись автомобиль «Шевроле», за рулем которого сидела 31-летняя женщина, и мопед, которым управляла 16-летняя девочка. В результате травмы получили водитель мопеда и ее 14-летняя пассажирка. Девушек доставили в больницу.

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