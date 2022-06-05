фото: СУ СК РФ по Саратовской области

В Турковском районе на пожаре сгорел мужчина. Об этом сегодня, 5 июня, сообщает СУ СК РФ по Саратовской области.

Ртищевским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Саратовской области проводится доследственная проверка по факту смерти в результате пожара 62-летнего мужчины.

5 июня 2022 года в ночное время местные жители села Марьино Турковского района Саратовской области заметили пожар в частном доме на улице Мира. Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание. После тушения огня в сгоревшем доме были обнаружены останки тела 62-летнего мужчины, проживавшего в данном жилище.

Причина пожара устанавливается.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.