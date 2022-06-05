фото: архив КП Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Саратовской области ковид унес еще одну жизнь. Об этом сегодня, 5 июня, сообщили в региональном минздраве.

За последние сутки от ковида скончалась пожилая жительница Саратовской области.

- От осложнений коронавирусной инфекции скончалась 78-летняя женщина, - уточнили в минздраве.

Всего за время пандемии, по официальным данным, непосредственно от COVID–19 умерли 5974 саратовца.

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