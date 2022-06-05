фото: архив КП
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Саратовской области ковид унес еще одну жизнь. Об этом сегодня, 5 июня, сообщили в региональном минздраве.
За последние сутки от ковида скончалась пожилая жительница Саратовской области.
- От осложнений коронавирусной инфекции скончалась 78-летняя женщина, - уточнили в минздраве.
Всего за время пандемии, по официальным данным, непосредственно от COVID–19 умерли 5974 саратовца.
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