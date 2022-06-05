фото: ГИБДД по Саратовской области

Скончался водитель перевернувшегося под Ершовом автомобиля. Об этом сегодня, 5 июня, сообщает отделение пропаганды УГИБДД по Саратовской области.

Сегодня, 5 июня, на дороге Ершов-Семеново-Полтавка в Ершовском районе произошло смертельное ДТП.

По данным госавтоинспекторов, в 4:30 61-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-2110, вылетел в кювет и опрокинул машину.

В результате происшествия автомобилист и его 40-летний пассажир были госпитализированы. Позже водитель скончался в медучреждении.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.