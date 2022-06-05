фото: ГИБДД по Саратовской области
Скончался водитель перевернувшегося под Ершовом автомобиля. Об этом сегодня, 5 июня, сообщает отделение пропаганды УГИБДД по Саратовской области.
Сегодня, 5 июня, на дороге Ершов-Семеново-Полтавка в Ершовском районе произошло смертельное ДТП.
По данным госавтоинспекторов, в 4:30 61-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-2110, вылетел в кювет и опрокинул машину.
В результате происшествия автомобилист и его 40-летний пассажир были госпитализированы. Позже водитель скончался в медучреждении.
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