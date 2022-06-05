фото: пресс-служба Молодежного Правительства Саратовской области

Саратовцы вошли в число выпускников образовательной программы «Лидеры изменений». Об этом сегодня, 5 июня, сообщает пресс-служба Молодежного Правительства Саратовской области.

Завершилась заключительная сессия образовательной программы «Лидеры изменений», которая прошла в Казани при содействии Корпоративного университета министерства по делам молодежи Республики Татарстан. Цель программы – создать в регионах ПФО сообщество лидеров общественного мнения в молодежной среде.

На обучение в Татарстан приехали 28 слушателей из всех регионов Приволжья. Саратовскую область на образовательной программе представили Анастасия Шевченко, Ангелина Шершнева и Надежда Светлицына. По итогам серии обучающих мероприятий они получили удостоверение о повышении квалификации.

- Участие в образовательной программе «Лидеры изменений» позволило нам по-новому посмотреть на процессы молодежной политики, происходящие сегодня, и найти новые подходы к работе с молодежью. Полученный опыт и новые знания мы с коллегами готовы применять на территории родного региона, – поделилась председатель Молодежного Правительства Саратовской области Анастасия Шевченко.

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