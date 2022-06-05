фото: архив КП

В Заводском и Ленинском районах несколько домов остались без воды. Об этом сегодня, 5 июня, сообщает ООО «КВС».

Для устранения повреждения на городском водопроводе по адресу: проспект Энтузиастов, 31, сегодня, 5 июня, ориентировочно до 24:00 ограничено холодное водоснабжение абонентов проспект Энтузиастов, 23, 31, 33, 33а, 33б, 33в, 33г.

Также для устранения повреждения на городском водопроводе по улице Тархова, 1б сегодня, 5 июня, ориентировочно до 24:00 ограничено холодное водоснабжение абонентов улица Тархова, 1-7,13,15; Лебедева-Кумача, 79, 81.

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