В Саратовской области 88 новых случаев заболевания коронавирусом

фото: архив КП

На сегодня, 5 июня, в Саратовской области зарегистрировано 88 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее количество заболевших в области составляет 252 915 человек. Выздоровело с начала эпидемии 245 859 человек, за сутки — 92. На стационарном лечении находятся 348 человек, на амбулаторном — 825.

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован: в Саратове — 26, Энгельсском районе — 13, Алгайском — 6.

Возрастной состав заболевших:

- до 6 лет —6;

- 7-14 лет — 5;

- 15-17 лет — 3;

- 18-29 лет — 11;

- 30-49 лет — 24;

- 50-64 лет — 21;

- 65 и старше — 18.

По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией — 20, с признаками ОРВИ — 66.

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