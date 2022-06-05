фото: Октябрьское ущелье

Сегодня, 5 июня, в Саратове будет тепло и ясно, об этом сообщает Приволжское УГМС.

В Саратове температура колеблется от +16 с утра до +25 градусов в разгар дня. Утром обещают небольшую облачность, а днем погода будет ясной и солнечной. Дует северный, северо-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с с порывами до 13 м/с.

В Саратовской области будет переменная облачность, местами небольшой дождь, возможна гроза. Ветер дует северный, северо-восточный со скоростью 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с. Утром будет от +11 до +16 градусов, в пониженных местах от +6 градусов, а днем воздух прогреется до +29 градусов.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.