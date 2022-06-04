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Общество4 июня 2022 18:44

В Саратове труп мужчины с разбитой головой нашли в колодце

Начата доследственная проверка
Наталия Калинина
Фото: СУ СК - Саратов

Фото: СУ СК - Саратов

Сегодня, 4 июня, в Саратове труп мужчины нашли на дне колодца, о чем рассказали в СУ СК региона. Начата доследственная проверка.

Сегодня утром жители домов на улице Уральской заметили отсутствие водоснабжения. Они пришли к канализационному колодцу, расположенному вблизи дома № 12 и обнаружили, что на его дне лежит тело неизвестного мужчины. На вид ему 30-40 лет. На место прибыли спасатели, которые достали труп из колодца.

У погибшего мужчины разбита голова: раны в лобно-теменной области. Точную причину его смерти установят эксперты.

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