В Саратове труп мужчины с разбитой головой нашли в колодце

Фото: СУ СК - Саратов

Сегодня, 4 июня, в Саратове труп мужчины нашли на дне колодца, о чем рассказали в СУ СК региона. Начата доследственная проверка.

Сегодня утром жители домов на улице Уральской заметили отсутствие водоснабжения. Они пришли к канализационному колодцу, расположенному вблизи дома № 12 и обнаружили, что на его дне лежит тело неизвестного мужчины. На вид ему 30-40 лет. На место прибыли спасатели, которые достали труп из колодца.

У погибшего мужчины разбита голова: раны в лобно-теменной области. Точную причину его смерти установят эксперты.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.