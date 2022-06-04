Две женщины пострадали в аварии под Энгельсом

Фото: ГУ ГИБДД - Саратов

Сегодня, 4 июня, два человека пострадали в аварии под Энгельсом. Об этом сообщает ГУ ГИБДД по Саратовской области.

Авария произошла в 16:40 на 428 километре трассы «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград». ВАЗ-2114, которым управляла 19-летняя девушка, столкнулся с Mercedes Benz, которым управлял 27-летний парень.

В результате ДТП пострадали 39-летняя пассажирка и водитель отечественного автомобиля.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.