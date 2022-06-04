На Сабантуе в Усть-Курдюме раздавали бесплатное мороженое для детей

«Сабантуй-2022»

Сегодня, 4 июня, в Саратовской области с размахом отпраздновали юбилейный «Сабантуй-2022». В село Усть-Курдюм съехались жители со всей области. О празднике рассказывает министерство внутренней политики области.

«Сабантуй-2022»

- Саратовская область - огромная многонациональная семья, где народы давно живут в мире и согласии. Желаю всем мирного неба под головой и хорошего настроения, - отметил присутствовавший на мероприятии Роман Бусаргин.

«Сабантуй-2022»

Представители муниципальных районов области представили на Сабантуе блюда национальных кухонь. Для детей была подготовлена программа игр, конкурсов и подарков. Было бесплатное мороженое.

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