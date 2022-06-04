В Саратовской области от коронавируса умерли еще два человека, таковы данные оперштаба на 4 июня.

За последние сутки от коронавируса в регионе скончались еще два человека: женщина и мужчина 78 и 84 лет. Общее количество жертв инфекции достигло 5973 саратовцев.

Напомним, всего коронавирусом заразились 252 827 человек в Саратовской области.

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