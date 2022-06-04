Фото: ГУ ГИБДД - Саратов
Сегодня, 4 июня, в Саратове «Калина» столкнулась с ГАЗелью, о чем сообщает региональная Госавтоинспекция.
По предварительным данным, авария произошла в 14:50 на улице Ново-астраханское шоссе, возле дома № 45. Автомобиль «Лада Калина» столкнулся с «Газелью».
61-летняя пассажирка «Калины» госпитализирована.
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