Фото: ГУ ГИБДД - Саратов

Сегодня, 4 июня, в Саратове «Калина» столкнулась с ГАЗелью, о чем сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, авария произошла в 14:50 на улице Ново-астраханское шоссе, возле дома № 45. Автомобиль «Лада Калина» столкнулся с «Газелью».

61-летняя пассажирка «Калины» госпитализирована.

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