На сцене Саратовского театра драмы состоится дополнительный показ студенческого спектакля «Чайка»

"Чайка"

10 июня на Большой сцене Саратовского театра драмы им. И.А. Слонова состоится дополнительный показ спектакля «Чайка» по одноименной комедии А.П. Чехова. В дипломной работе задействованы студенты 4 курса мастерской народного артиста РСФСР Григория Аредакова.

Премьера комедии «Чайка» состоялась на сцене Саратовского театра драмы им.И.А. Слонова 9 и 10 апреля. Режиссером-постановщиком дипломной работы выступил мастер курса – Григорий Аредаков, режиссер-педагог – Виктор Мамонов, художник-постановщик – Юрий Наместников.

Молодые актеры уже способны создавать сложный и психологический рисунок роли и погружаться в пространство чеховской пьесы. Для студентов-выпускников, считает мастер курса Григорий Аредаков, обращение к канону отечественной драмы станет профессиональным испытанием.

Июнь – заключительный учебный месяц для студентов 4 курса, поэтому показы в этом месяце – последняя попытка увидеть спектакли выпускников Театрального института СГК им. Л.В. Собинова.

АРМЕН ОСИПЯН

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