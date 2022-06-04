Бусаргин: при ремонте дорог должны учитываться прошлые ошибки

Роман Бусаргин на ремонте дорог

В ходе ремонта дорог в Саратове и Энгельсе Роман Бусаргин отметил, что нужно учитывать прошлые ошибки.

Сегодня в ночь в Саратове асфальт укладывают на четырех улицах, на Тархова и Мичурина в том числе.

Всего в Саратове летом запланирован ремонт 29 магистралей. На 7 участках работы уже закончились. Стандартам соответствуют уже почти 80 процентов дорог, однако необходимо формировать программу по ремонту проезжей части в частном секторе, эту тему раньше поднимал Вячеслав Володин.

В Энгельсе началась масштабная реконструкция развязки на пересечении улиц Тельмана и Маяковского. Сейчас подрядчик совместно с коммунальщиками готовится к перекладке инженерных коммуникаций. Работы должны идти круглосуточно, их нужно закончить раньше срока.

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