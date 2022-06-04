На сегодня, 4 июня, в Саратовской области коронавирусом заразились еще 85 жителей. Всего в регионе зарегистрировано уже 252 827 зараженных человек. Выздоровело с начала эпидемии 245 767 человек, за сутки — 77. В стационарах области находятся 340 человек, на амбулаторном лечении — 832.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет —12;

- 7-14 лет — 3;

- 15-17 лет — 0;

- 18-29 лет — 11;

- 30-49 лет — 13;

- 50-64 лет — 18;

- 65 и старше — 28.

С пневмонией поступили 14 человек, с признаками ОРВИ — 68, трое переносят заболевание без симптомов.

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