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Общество4 июня 2022 5:51

В центре Саратова отключили холодную воду до вечера

Наталия Калинина

Сегодня, 4 июня, в центре Саратова отключили холодную воду до вечера, о чем сообщает ООО «КВС».

Коммунальщики устраняют повреждение на городском водопроводе по адресу Первомайская, 47/53. На время проведения работ прекращено холодное водоснабжение абонентов на улице Октябрьская (от Московской до Мичурина).

Планируемое время окончания работ – 20.00.

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