В Саратовской области ожидается гроза и град

Сегодня, 4 июня, в Саратове будет тепло и облачно, об этом сообщает Приволжское УГМС.

В Саратове температура колеблется от +18 с утра до +26 градусов днем. Небо затянуто легкими, но заметными облаками. Дует северо-западный ветер со скоростью 12 м/с.

В Саратовской области будет переменная облачность. Утром и днем ожидается кратковременный дождь, местами гроза, возможен град. Дует западный ветер со скоростью 5 - 10 м/с. Утром будет от +12 до +17 градусов, а днем воздух прогреется до 22 градусов.

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