Дмитрий Чернышенко и Игорь Комаров на встрече

Дмитрий Чернышенко и Игорь Комаров обсудили приоритетные проекты Поволжья, о чем сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента РФ.

Заместитель председателя Правительства РФ, куратор Приволжского федерального округа Дмитрий Чернышенко и полномочный представитель Президента РФ в Поволжье Игорь Комаров встретились, чтоб обсудить предварительные итоги годовой работы по приоритетным проектам социально-экономического развития Поволжья. Эти проекты отобрали в рамках института кураторства, утвержденного Председателем Правительства Михаилом Мишустиным.

Всего было отобрано и утверждено 94 инновационных проекта, после введения антироссийских санкций они были проанализированы и доработаны так, чтобы ничего не помешало реализации.

- Эти проекты обеспечивают синхронное развитие регионов ПФО, 55 из них будут обеспечивать наш технологический суверенитет, развитие экономики и интересы граждан, - сказал Дмитрий Чернышенко, а вице-премьер добавил, что не менее важны проекты, связанные с жилищным строительством и логистикой.

- Осенью прошлого года, когда начали рассмотрение ключевых проектов социально-экономического развития регионов ПФО. По Марий Эл, Кировской и Саратовской областям попросил отдельно подготовить доклады, проанализировать возможные изменения, необходимые из-за введения санкций. Мы все ждем продолжения работы и готовы обсудить 55 ключевых проектов на будущее, - сказал Игорь Комаров.

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