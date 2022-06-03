фото: Архив

В Саратове после погони пассажиры напали на полицейских. Об этом сегодня, 3 июня, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным следствия, в районе часа ночи на проспекте Строителей в Ленинском районе за рулем «Lada Priora» ехал 27-летний пьяный водитель. Сотрудники ДПС потребовали остановиться, но водитель проигнорировал, и автоинспекторам пришлось пуститься в погоню. Кроме водителя, в авто находились 27-летняя супруга и приятель лихача.

Подъехав к дому, водитель высадил пассажиров и был задержан сотрудниками полиции. В этот момент «на выручку» поспешила его жена и приятель, которые напали на полицейских, ударив их по голове и нанеся телесные повреждения.

Все подробности инцидента уточняются.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.