Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия3 июня 2022 13:39

В Саратове после погони пассажиры напали на полицейских

Супруга и приятель пьяного водителя решили «заступиться» за лихача
Евгений Бадиков
фото: Архив

фото: Архив

В Саратове после погони пассажиры напали на полицейских. Об этом сегодня, 3 июня, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным следствия, в районе часа ночи на проспекте Строителей в Ленинском районе за рулем «Lada Priora» ехал 27-летний пьяный водитель. Сотрудники ДПС потребовали остановиться, но водитель проигнорировал, и автоинспекторам пришлось пуститься в погоню. Кроме водителя, в авто находились 27-летняя супруга и приятель лихача.

Подъехав к дому, водитель высадил пассажиров и был задержан сотрудниками полиции. В этот момент «на выручку» поспешила его жена и приятель, которые напали на полицейских, ударив их по голове и нанеся телесные повреждения.

Все подробности инцидента уточняются.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.