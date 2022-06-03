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В Саратове суд принудительно госпитализировал больную туберкулезом. Об этом сегодня сообщила областная прокуратура.
Сообщается, что гражданка страдала открытой формой туберкулеза, при которой могла заразить окружающих. С декабря 2021 года она не лечилась и не посещала мед.учреждения.
По решению суда женщину отправили в больницу.
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