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В Саратове суд принудительно госпитализировал больную туберкулезом. Об этом сегодня сообщила областная прокуратура.

Сообщается, что гражданка страдала открытой формой туберкулеза, при которой могла заразить окружающих. С декабря 2021 года она не лечилась и не посещала мед.учреждения.

По решению суда женщину отправили в больницу.

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