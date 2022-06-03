Роман Бусаргин распорядился ускорить сдачу дома для обманутых дольщиков

Заседание рабочей группы

Роман Бусаргин распорядился ускорить сдачу многоквартирного дома для обманутых дольщиков. Сегодня, 3 июня, он заявил об этом в рамках заседания рабочей группы по решению проблем дольщиков.

Глава Саратова Михаил Исаев отчитался по введению в эксплуатацию домов, квартиры в которых приобретали обманутые дольщики. «Росток-95» введен в эксплуатацию 31 мая. ЖК «Сартехстройинвест» должны ввести в июне.

По ЖСК «Волга» застройщик назвал дату здачи в августе, но Роман Бусаргин постановил ускорить стройку и завершить все работы до 15 июля.

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