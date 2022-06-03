Фото: управление по делам ЗАГС региона
В 2022 году в Саратовской области родилось 67 пар двойняшек. Об этом стало известно от Управления по делам ЗАГС по Саратовской области.
Всего за 5 месяцев зарегистрировали 6655 новорожденных, из которых больше мальчиков - 51 процент. Немало родилось и двойняшек - 67 пар.
Начальник управления по делам ЗАГС рассказала о самых популярных именах для малюток. Саратовские родители предпочитают называть своих новорожденных именами Софья и Артем. Популярными остаются Милана, Полина, Виктория, Михаил, Иван, Александр, Максим.
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