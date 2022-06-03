Дети занимаются в школе плавания
Проект «Живу на Волге – умею плавать» в самом разгаре. Об этом рассказал в своем телеграм-канале глава города Саратова Михаил Исаев.
По заявлению мэра тренировки проводятся на базе бассейнов «Саратов», ФОК «Юбилейный» и ФОК «Заводской», Дворца водных видов спорта, а также бассейнах при образовательных учреждениях: «Аврора», «Солярис», «Звезда», «Авиатор», школы № 97 и гимназии № 89. Занятия начались с 24 мая.
В бассейне «Саратов» в группе занимаются 11 детей в возрасте от 8 до 10 лет.
Тренировки будут продолжаться весь период летних каникул. Набор участников второго этапа будет осуществляться с 1 июля.
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