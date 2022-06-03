Фото: яндекс карты

В Саратове благоустроят сквер на проспекте 50 лет Октября. Об этом сообщил мэра Саратова Михаил Исаев.

По итогам голосования благоустройства территории в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» первое место занял сквер на проспекте 50 лет Октября, саратовцы отдали за него 18250 голосов. Вторым стал парк «Солнечный» - 17198 голосов. Тройку лидеров замкнула территория у пруда Семхоз, за которую 11782 человека отдали свои голоса.

Помимо упомянутых пространств, саратовцы желали бы благоустройства «Липок», Ильинской площади, Детского парка, сквера Дружбы народов.

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