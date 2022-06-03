«Хватит стоять в стороне! Голос твой нужен стране!»
В Саратовской области выбрали слоган и логотип для ЕДГ-2022. Сегодня, 3 июня, саратовский облизбирком провел очередное, 209-е заседание под председательством Ирины Романовой. На нем обсуждалась масса вопросов, в том числе были подведены итоги конкурса на лучший логотип и слоган для дня голосования, который проводится среди саратовских детей.
В конкурсе рассматривались 95 работ от детей из 11 районов области, а также из Саратова. Участвовали 45 слоганов и 40 логотипов.
В итоге победителем стал слоган «Хватит стоять в стороне! Голос твой нужен стране!» от Мокашиной Яны из Краснокутского ветеринарного техникума. В конкурсе на лучший логотип победила Софья Норцева, ученица 7 класса школы № 2 в поселке Дергачи.
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