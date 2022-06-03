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Политика3 июня 2022 10:12

Выборы-2022: определен максимальный фонд кандидата в губернаторы Саратовской области

Саратовский облизбирком ограничил фонд кандидатов на выборах в Думу и в Губернаторы
Наталия Калинина
Заседание избирательной комиссии

Заседание избирательной комиссии

Сегодня, 3 июня, Саратовский облизбирком провел очередное, 209-е заседание под председательством Ирины Романовой. На нем обсуждалась масса вопросов, в том числе размер кандидатских фондов на избирательную компанию.

Избирательные фонды кандидатов при проведении выборов губернатора Саратовской области не могут превышать отметку в 100 миллионов рублей. При проведении выборов депутатов Саратовской областной Думы седьмого созыва предельный размер фондов политических партий составляет 60 миллионов рублей, а для кандидатов 3 миллиона 300 тысяч рублей.

Итоговый финансовый отчет предоставляется кандидатом от партии в избирательную комиссию не позднее, чем через 30 дней после объявления итогов выборов.

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