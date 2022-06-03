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Общество3 июня 2022 9:42

В Ленинском районе двое подростков прыгали по крышам автомобилей

Хулиганы попали на камеры видеонаблюдения
Евгений Бадиков
Стоп-кадр с камер наблюдения

Стоп-кадр с камер наблюдения

В Ленинском районе двое подростков прыгали по крышам автомобилей. Об этом стало известно из социальных сетей. Сегодня, 3 июня, в городском сообществе «Саратов Онлайн» владелица помятого автомобиля разместила видео, на котором один из парней забежал на капот автомобиля, прошелся по крыше, и, как ни в чем не бывало, поспешил дальше за товарищем.

По словам автора поста, инцидент произошел на улице Гвардейской, рядом с домом 30а.

— Парень в панаме запрыгнул на мою машину и помял сильно крышу. Заявление написано в полицию. Если кто-то его знает напишите, — обращается к подписчикам владелица авто.

Стоп-кадр с камер наблюдения

Стоп-кадр с камер наблюдения

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