Фото: архив КП

В Саратовской области коронавирус унес жизни еще двух человек. Об этом сообщила пресс-служба минздрава региона

За прошедшие сутки, по данным на 3 июня, от коронавируса скончалось еще два человека. Это пенсионерки 83 и 85 лет.

Всего начала пандемии от COVID-19 погибло 5 971 жителей Саратовской области.

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