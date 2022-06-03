Фото: архив КП
В Саратовской области коронавирус унес жизни еще двух человек. Об этом сообщила пресс-служба минздрава региона
За прошедшие сутки, по данным на 3 июня, от коронавируса скончалось еще два человека. Это пенсионерки 83 и 85 лет.
Всего начала пандемии от COVID-19 погибло 5 971 жителей Саратовской области.
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