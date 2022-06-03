Фото: СУ СКР

В Новоузенске обнаружен труп пожилого мужчины. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

Сегодня ночью, 3 июня, местные жители хутора Божановка под Новоузенском обнаружили тело 65-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

Прибывшие на место трагедии следователи и судмедэксперты осмотрели место происшествия и зафиксировали у погибшего на шее колото-резаные раны. Следователь СК и эксперт уже осмотрели место происшествия.

Возбуждено уголовное дело, назначена судмедэкспертиза.

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