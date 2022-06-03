Фото: Т плюс

Из-за ремонта на тепловых сетях в Саратове перекроют улицу. Об этом сообщает ООО «Т плюс» Саратова в своем телеграм-канале

Для проведения ремонтных работ на тепловых сетях сегодня, 3 июня, с 12.00 будет закрыто движение транспорта по ул. Станционная на участке от ул. 9-я линия до 1-го Станционного проезда.

Для безопасности жителей города на месте ремонта будут выставлены предупреждающие знаки и ограждения.

Работы обещают закончить к 12:00 субботы, 4 июня

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