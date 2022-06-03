Фото: ГИБДД

В ДТП в Затоне пострадала женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Вчера вечером, 2 июня, в Волжском районе Саратова произошло ДТП с участием двух внедорожников.

Дорожный инцидент произошел напротив дома № 165а по Большая Затонская. Столкнулись автомобили Chevrolet Niva под управлением 44-летнего водителя и Honda CR-V с 52-летним мужчиной за рулем

В результате 42-летняя пассажирка автомобиля Honda получила травмы и была госпитализирована.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.