Фото: ГИБДД
В ДТП в Затоне пострадала женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.
Вчера вечером, 2 июня, в Волжском районе Саратова произошло ДТП с участием двух внедорожников.
Дорожный инцидент произошел напротив дома № 165а по Большая Затонская. Столкнулись автомобили Chevrolet Niva под управлением 44-летнего водителя и Honda CR-V с 52-летним мужчиной за рулем
В результате 42-летняя пассажирка автомобиля Honda получила травмы и была госпитализирована.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.