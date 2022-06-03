Фото: архив КП
В центре Саратове перекроют улицы из-за велопробега. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
Сегодня, 3 июня в центре Саратова ограничат остановку, стоянку и движение автомобилей.
Связано это с проведением Всероссийской велосипедной гонки «Всемирный День велосипедиста».
Согласно расписанию, с 20:00 3 июня до 13:00 4 июня вводится временное ограничение остановки и стоянки по улице Бабушкин Взвоз от Чернышевского до набережной Космонавтов.
С 20:00 3 июня до 11:00 4 июня ограничат остановку и стоянку по целому ряду улиц:
- набережной Космонавтов на участке от ул. Валовая до ул. Московская;
- ул. Московская на участке от набережной Космонавтов до ул. им. Лермонтова М.Ю.;
- ул. им. Лермонтова М.Ю. на участке от ул. Московская до ул. Первомайская;
- ул. Первомайская на участке от ул. им. Лермонтова М.Ю. до ул. им. Радищева А.Н.;
- ул. им. Радищева А.Н. на участке от ул. Первомайская до ул. Волжская;
- ул. Октябрьская на участке от ул. Волжская до набережной Космонавтов.
С 08:00 до 11:00 4 июня ограничат движение по следующим улицам:
- набережная Космонавтов на участке от ул. Валовая до пер. Обуховский;
- ул. Московская на участке от набережной Космонавтов до ул. им. Лермонтова М.Ю.;
- ул. им. Лермонтова М.Ю. на участке от ул. Московская до пер. Обуховский;
- ул. им. Лермонтова М.Ю. на участке от ул. им. Григорьева Е.Ф. до ул. Князевский Взвоз;
- ул. Первомайская на участке от ул. им. Лермонтова М.Ю. до ул. им. Радищева А.Н.;
- ул. им. Чернышевского Н.Г. на участке от ул. Соляная до пер. Обуховский;
- ул. им. Чернышевского Н.Г. на участке от ул. им. Григорьева Е.Ф. до ул. Князевский Взвоз;
- ул. им. Мичурина И.В. на участке от ул. Соляная до пер. Обуховский;
- ул. им. Мичурина И.В. на участке от ул. им. Григорьева Е.Ф. до ул. Князевский Взвоз;
- ул. Октябрьская на участке от ул. Московская до набережной Космонавтов.
- ул. Комсомольская на участке от ул. им. Григорьева Е.Ф. до ул. Московская;
- ул. им. Некрасова Н.А. на участке от ул.им. Григорьева Е.Ф. до ул. Московская;
- ул. Соборная на участке от ул. им. Григорьева Е.Ф. до ул. Московская;
- ул. им. Радищева А.Н. на участке от ул. Московской до просп. им. Петра Столыпина.
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